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أمانة جدة تكثف إجراءاتها الاحترازية على المحال التجارية

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كثفت أمانة محافظة جدة، على نطاق بلدياتها الفرعية الـ 19، من إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال التجارية والمنشآت، للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، والرقابة على المواد التموينية المعروضة.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الأمانة دفعت بالمزيد من الفرق البيئية والرقابية والصحية الميدانية، وذلك ضمن جولات صباحية ومسائية، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات ومراقبة المحال. وبين أن تلك التدابير والإجراءات الوقائية بثت حالة من الارتياح العام لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة.


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