أمانة جدة تكثف إجراءاتها الاحترازية على المحال التجارية

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الأمانة دفعت بالمزيد من الفرق البيئية والرقابية والصحية الميدانية، وذلك ضمن جولات صباحية ومسائية، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات ومراقبة المحال. وبين أن تلك التدابير والإجراءات الوقائية بثت حالة من الارتياح العام لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة.
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