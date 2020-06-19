شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:14 مساءً, 19 يونيو 2020 م المناطق - واس واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 1,046 مستفيداً، وعيادة التحصين 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 171 فرداً، وعيادة الولادة 7 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 528 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 174 مريضا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 1,284 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1,732 فردًا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 452 شخصا، وعيادة نقل الدم 3 مرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.