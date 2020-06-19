، صحيفة "تركية".. "الأهلي" يطلب ضم "بلهندة" نظير 7 ملايين دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية تركية أن النادي الأهلي طلب ضم اللاعب المغربي يونس بلهندة لصفوفه للعب في الفريق الموسم المقبل بعد تأكد عدم وجود عرض هلالي للاعب.

وقالت صحيفة "fanatik" إن الانفصال بين يونس بلهندة وغلطة سراي قد بات وشيكاً للغاية بسبب عدم رغبة كل من إدارة النادي التركي وجماهير الفريق في استمراره.

وسبق وكشف إعلامي تركي Ali Naci Küçük عن وجود عرض من الأهلي لضم اللاعب بقيمة 7 ملايين دولار.

والإعلام التركي الخليج 365 وتحدث مراراً عن وجود مفاوضات بين الهلال واللاعب يونس بلهندة قبل أن يخرج رازفان لوتشيسكو مدرب الفريق لينفي وجود أي مفاوضات.