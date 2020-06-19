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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بمباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع مقيم من جنسية عربية، استدرج القاصرات لأغراض سيئة، واستغلهن بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء، ونشر ذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن تم القبض عليه من قِبَل الجهة المختصة.
وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق، جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.
وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.النيابة العامة
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 04:49 PM
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بمباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع مقيم من جنسية عربية، استدرج القاصرات لأغراض سيئة، واستغلهن بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء، ونشر ذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن تم القبض عليه من قِبَل الجهة المختصة.
وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق، جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.
وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.
، النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع مقيم قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير وتأمر بإيقافه ،
المصدر : الخليج 365
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