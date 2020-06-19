أخبار السعودية اليوم.. 4 خطوات لحصر مخالطي مصابي كورونا.. والمتزوج ليس ملزمًا بإثبات الاستقلالية في حساب المواطن

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 19 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها أن المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة، لكن بشرطين، وأن المتزوج ليس ملزمًا بإثبات الاستقلالية في حساب المواطن، وأن وزارة الصحة حددت 4 خطوات لحصر مخالطي المصابين بكورونا.

المرور: مخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة «بشرطين»

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة، شريطة «سريان الاستمارة، والفحص الدوري».

وزارة الصحة عن المخالطين لحالة «إيجابية» بكورونا: نطبق 4 خطوات

أوضح الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة د. خالد العبدالكريم، خطوات حصر المخالطين لشخص جاءت نتيجة مسحة كورونا له إيجابية.

تطبيق «توكلنا» يحدد طريقة التصرف عند انتهاء مدة التصريح الطبي بالمستشفى

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التصرف عند انتهاء التصريح الطبي الطارئ والمريض لا يزال داخل المنشأة الطبية.

مكافحة الفساد لمستغلي إنفاق الدولة السخي خلال كورونا: «لن تفلتوا»

أكد المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أن كل من يستغل الإنفاق السخي للدولة خلال جائحة كورونا، ويتعدى على المال العام أو يتورط في ممارسات فساد مالي أو إداري؛ لن يُفلت من العقاب.

شرطة الرياض تضبط منفذي جريمة السطو المسلح على صيدلية الحي التجاري

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بتمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا في السطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض، وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ13 ألف ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين.

1560 مسجدًا بمكة المكرمة تفتح أبوابها للمصلين.. الأحد المقبل

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هيَّأت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة المساجد؛ حيث سيتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، استعدادًا لفتح 1560 مسجدًا وجامعًا أبوابها لاستقبال المصلين بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع 90 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

تنبيهات الأرصاد: أتربة بالرياض.. وأمطار غزيرة على منطقة عسير

نبَّهت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح والأتربة المثارة، اليوم الجمعة، على مدينة الرياض وعددٍ من محافظات المنطقة، محذرة من التأثيرات المصاحبة لها؛ حيث تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

«ملصقات مضللة» تدفع الغذاء والدواء إلى غلق منفذ بيع خضراوات وفواكه بالجوف

ضبطت هيئة الغذاء والدواء منفذ بيع خضراوات وفواكه، في منطقة الجوف، يضع ملصقات مضللة على المنتجات تحمل ادعاءات مغلوطة.

حساب المواطن ردًّا على إرفاق مستندات الاستقلالية للمتزوج: لست ملزمًا

قال برنامج حساب المواطن إن المتزوج ليس ملزمًا بتقديم مستندات لإثبات الاستقلالية.

الشيخ المطلق: المرابطون في المستشفيات «لهم وقفات لا تنسى عند الله»

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن «المرابطين بالمستشفيات لهم وقفات لا تنسى عند الله وولاة الأمر وكرام الناس».

لمدة 10 أيام.. إغلاق الطريق المتجه إلى الصالات بمطار الملك خالد

أعلن مطار الملك خالد الدولي، إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه إلى الصالات؛ وذلك لمدة 10 أيام.

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