التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة.. الرياض تتصدر بـ367 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 95764 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ367 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ282 حالة ثم الدمام بـ119 حالة.

وجاء باقي المدن كالتالي: 108 الطائف، و88 الخبر، 85 جدة، و78 القطيف و68 خميس مشيط، 49 الجبيل، 39 الظهران، 26 أحد رفيدة، و25 حائل و24 حفر الباطن و23 أبها ، و20 تبوك

كما تم تسجيل 19 حالة بنجران، و16 بريدة، و13 بيشة، و12 صفوى، و12 الدرعية، و10 وادي بن هشبل، و9 عرعر، و9 المجاردة، و9 الخرج، و8 ظهران الجنوب و7 حوطة بني تميم، و7 النماص، و6 المضة، و5 شرورة، و5 المزاحمية، و4 المجمعة، و4 محايل.

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وسجلت 3 حالات في كل من (خليص، تنومة، قيا، القنفذة، السليل، السحن). و حالتان في كل من (رفائع الجمش، عفيف والرس ويدمة والقوز وحريملاء والعويقيلة ورفحا، وادي الدواسر وراس تنورة).

وسجلت حالة واحدة في كل من خباش والرويضة والخاصرة والدلم، والدوادمي، وسراة عبيدة، وبقيق وتبالة، ورنية، والخرمة، والكامل ورياض الخبراء، والأرطاوية، وضرما، وظلم، والقويعية، وشقراء، والنعيرية، ووادي الفرع ورجال المع وأضم، وقرية العليا، وثريبان، والقريع.

وفى وقت سابق اليوم كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 150292، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 95764، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1184 حالة، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، و1849 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.