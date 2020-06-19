المرور: وجود مخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة «بشرطين»

أكدت الإدارة العامة للمرور أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة «سريان الاستمارة، والفحص الدوري».

جاء ذلك ردًّا على استفسار عبر حساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقًا لـ«الإخبارية».

وكان المرور قد أوضح، في وقت سابق، طريقة مبايعة المركبات ونقل الملكية عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، نظرًا إلى إغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر، تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمة المركبات، ثم خيار مبايعة المركبات ثم اتباع الخطوات التي ستظهر.

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