الجوازات تجدد التذكير بمدة تطبيق غرامة انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج

شددت على ضرورة سداد الغرامة لإتمام الإجراءات
ردَّت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد المتسائلين حول انتهاء تأشيرة الخروج؛ وذلك عبر الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ويقول السؤال: «انتهى تاريخ تأشيرة الخروج النهائي قبل ثلاثة أيام، فهل هناك طريقة لإلغاء التأشيرة بدون غرامة؛ لأنه ما نزلت غرامة بأبشر».
وفي ردها، قالت «الجوازات»: «عزيزي، تطبق غرامة انتهاء صلاحية التأشيرة بعد 60 يومًا يلزم سداد الغرامة لتتمكن من إتمام الإجراء».
وأجابت المديرية العامة للجوازات أيضًا عن سؤال أحد المستفيدين الذي سأل: «ما مدة تأشيرة الخروج والعودة لمغادرة المملكة؟»؛ حيث جاء الرد كالآتي: «بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة، إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، فصلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر. أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».
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