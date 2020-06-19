بالفيديو.. صالح عسيري: كنت أطارد سيارة الإسعاف بسبب الآيس كريم

أصبح الشاب صالح عسيري حديث الأوساط بمدينة أبها، بسبب الآيس كريم؛ حيث يوجد دائمًا في مكانه المعتاد بممشى الضباب.

وذكر تقرير مصور بثته قناة «MBC»، أن عسيري يبدأ في الثالثة عصرًا بتحضير الآيس كريم بنكهات متعددة.

وقال صالح إنه عندما كان طفلًا، كان يطارد سيارة الإسعاف لاعتقاده أنها سيارة الآيس كريم الذي يعشقه.

وأضاف صالح أنه بمرور الأيام شعر بأن العمل في مجال الآيس كريم مناسب له، مشيرًا إلى أن بداياته كانت صعبة؛ حيث عانى الكثير من المعوقات.

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وأضاف أنه باع سيارته الخاصة واشترى سيارة الآيس كريم وخاض التجربة، وأنه كان يعمل بمفرده في البداية ثم استعان بزوجته لمساعدته.

ودشن مغردون هاشتاقًا منذ أيام لدعم صالح والدفاع عنه ضد فيديو نشرته إحدى الفتيات تطالب بعدم الشراء منه.

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