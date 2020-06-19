بـ1091 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. والهفوف في المرتبة الثانية

تصدَّرت مدينة الرياض، أعداد الإصابات الجديدة لفيروس كورنا المستجد، مسجلة 1091 حالة من أصل 4301 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 430 حالة في مدينة الهفوف، و384 في جدة، و305 في مكة المكرمة، و213 في الطائف، و180 في القطيف، و167 في الدمام، و153 في الخبر، و145 في المبرز، و104 في المدينة المنورة، و75 في كل من: الظهران ووادي الدواسر.

كما تم تسجيل 59 في الجبيل، و54 في خميس مشيط، و53 في صفوى، و47 في حائل، و41 في الخرج، و36 في الدرعية، و35 في كل من: تبوك ونجران، و30 في المزاحمية، و28 في أبها، و25 في رأس تنورة، و24 في حفر الباطن، و23 في بريدة، و21 في ينبع، و17 في كل من: بيشة والجفر، و16 في عفيف، و15 في المجمعة، و14 في العيون، و12 في أحد رفيدة، و11 في كل من: حريملاء وصامطة، و10 في كل من: سكاكا والباحة وجازان وظهران الجنوب، و9 في كل من: بقيق ومحايل والحناكية والمذنب والبكيرية.

أيضًا، تم تسجيل 8 في كل من: الحرجة والرويضة ورابغ والمخواة وشرورة والقويعية، و7 في كل من: حوطة سدير وتبالة ورنية وقيا وبلجرشي، و6 في كل من: خليص والدرب وسراة عبيدة وعيون الجواء وحوطة بني تميم والقنفذة والسليل والنعيرية والبشائر، و5 في كل من: الدلم والدوادمي والمندق ومهد الذهب والنماص وقرية العليا وساجر، و4 في كل من: رفائع الجمش وفرسان والزلفي ورياض الخبراء ورفحا، و3 في كل من: الأسياح وعرعر والشملي وضرما وبيش ورجال ألمع.

وتم تسجيل حالتي إصابة بكورونا في كل من: بدر الجنوب وحبونا ووادي بن هشبل وأبوعريش ونمرة والغزالة والبجادية وقلوة وثادق والعويقيلة وخيبر وليلى وشقراء وأم الدوم، وتسجيل حالة واحدة في كل من: موقق والطوال والدائر وعريعرة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 150292، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 95764، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1184 حالة، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، و1849 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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