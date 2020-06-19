بالفيديو.. وزارة العدل توضح كيفية تقديم طلب تنفيذ جديد عبر «ناجز»

دون الحاجة لزيارة المحكمة..

كشفت وزارة العدل، عن خطوات طريقة تقديم طلب تنفيذي جديد عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة محكمة التنفيذ، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خطوات تقديم الطلب التي جاءت كالآتي: - التوجه لبوابة ناجز (http://najiz.sa/). - تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. - من قائمة "التنفيذ" اختيار "تقديم طلب". - اختيار نوع الطلب. - تعبئة النموذج وقراءة التعهد. - تفاصيل طالب التنفيذ. Advertisements - إضافة منفَّذ ضده. - تعبئة بيانات المنفذ ضده ثم الضغط على إضافة. - حفظ واستمرار. - تعبئة بيانات السند النقدي. - تحميل المرفقات ثم الضغط على حفظ وإرسال. - يظهر رقم الطلب الخاص بك. اقرأ أيضًا: تعرف على خدمة «المواعيد الإلكترونية» التي أطلقتها العدل عبر بوابة ناجز

عبر بوابة ناجز.. «العدل»: إتاحة التقديم في خدمة «المواعيد الإلكترونية» اليوم

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