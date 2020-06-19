وزارة الصحة: تسجيل 4301 إصابة جديدة بكورونا.. إجمالي الوفيات 1184

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 150292، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 95764، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1184 حالة، بينما تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، و1849 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

إلى ذلك، أوضح الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة د. خالد العبدالكريم، خطوات حصر المخالطين لشخص جاءت نتيجة مسحة كورونا له إيجابية، وقال الدكتور العبدالكريم، إن هناك عدة إجراءات في مثل هذه الحالات تتضمن إرسال رسالة إلى الشخص لإبلاغه بأن النتيجة «إيجابية»، ويوجد بالرسالة رابط للتسجيل في تطبيق «تطمن».

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وأضاف أنه من خلال التطبيق، يتم كتابة أسماء المخالطين الذين سيتم التواصل معهم، مشيرًا إلى أنه من خلال تطبيق «تطمن» يتم الاطمئنان على الحالة ومدى تطور الأعراض، وأشار إلى أن الصحة العامة بالمنطقة تتواصل مع المصاب والمخالطين له، وتوجههم إلى الفحص والاطمئنان عليهم.

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