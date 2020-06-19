بالفيديو.. ضبط 2 طن لحوم وبيض فاسد في أبها

تمكّنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير، من ضبط طنين من اللحوم والبيض الفاسد بمطعم ومنزل بمدينة أبها، كما تم ضبط أكثر من طن من البيض الفاسد في أحد منازل مدينة أبها.

وذكرت أمانة المنطقة في فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أن الفرق الرقابية بالأمانة، ضبطت مطعمًا في مدينة أبها، قام تخزين طن من اللحوم الفاسدة التي تتاجر بها العمالة.

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