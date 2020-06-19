أمانة الشرقية ترصد 223 مخالفة للاشتراطات الصحية وتكدسًا للعمالة

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 223 مخالفة للاشتراطات الصحية، وتكدسًا للعمالة في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة مستثناة، خلال 870 جولة رقابية صحية نفذتها الفرق الرقابية بالأمانة، و14 جولة مشتركة مع عدد من الجهات.

وتابعت الأمانة، خلال جولاتها، تطبيق مختلف الاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والاحترازات في الأسواق والمراكز التجارية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة.

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