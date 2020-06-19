محامي المعتقل خالد الدوسري يجيب على 6 محاور مهمة.. ويطرح سؤالًا مثيرًا

أوضح عضو الهيئة السعودية للمحامين، سعود متعب بن قويد، آخر التطورات حول قضية السجين بالولايات المتحدة خالد الدوسري، وقال بن قويد في سلسلة تغريدات، عبر حسابه بتويتر، إن "ملف القضية الحالي يستغرق تقديمه للقضاء الأمريكي عدة شهور، ولن نستطيع تحديد الموعد بدقة، لكن العمل مستمر".

وأشار محامي المعتقل خالد الدوسري إلى أن العمل في القضية لا يتم بشكل فردى، بل هناك من يشارك من المحامين الأمريكيين في متابعة الملف وما يقدم من أعمال، بالإضافة إلى مشاركة محبين في القضية من الجنسيات الأخرى.

وأكد محامي المعتقل خالد الدوسري أن وزارة الخارجية دعمت قضية السجين خالد الدوسري من بداية القبض عليه وحتى الآن، عبر القنوات الرسمية، قائلًا: «هذه حقيقة وليست مجاملة لأننا لن نجامل على حساب القضية أبدًا».

وأضاف أنه بدعم من الخارجية السعودية تم تكليف المحامي السعودي السابق مع فريق دفاع أمريكي، وللأسف لم يتابع القضية ولم يعلم بصدور الحكم ضد خالد الدوسري إلا من خلال عائلة خالد، لذا يتحمل المسؤولية كاملة، وأتمنى خروجه لوسائل الإعلام ليقدم مبرراته.

وأوضح محامي المعتقل خالد الدوسري، أن الوثائق التي تم نشرها لم يتم الحصول عليها إلا مؤخرًا، ويوجد غيرها لا يمكن نشرها الآن حتى لا تفقد قيمتها، وهى جزء من الملف الذى يتم إعداده لتقديمه للمحكمة.

وأضاف أنه تم نشر هذه الوثائق لتوضيح الصورة الحقيقية للقضية والرد على الفيلم المنتج لتشويه صورتها هنا، قائلًا: «من المفارقات العجيبة من ينتقد نشر الوثائق هنا ولم ينتقد نشر الفيلم المسيء للقضية بالمجتمع».

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وحول تغيير أقواله في ما يخص القضية، قال بن قويد: «تغيير أقوالي في ما يخص القضية قديمًا، أثناء مقابلات ببعض القنوات عن ما نشرته مؤخرًا، أمر طبيعي، بعد الحصول حاليًا على معلومات جديدة عن القضية».

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