بالفيديو.. شرطة مكة تكشف هوية منفذ جرائم استدراج القاصرات لتصوير مشاهد خادشة

كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، عن نجاح الجهات الأمنية في ضبط شخص يستدرج قاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم إلقاء القبض على المتهم (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، قد أعلن في وقت سابق، تمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض، وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ(13,000) ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين.

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وأوضح متحدث الشرطة أنه تم ضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما للنيابة العامة.

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