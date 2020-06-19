1560 مسجدًا بمكة المكرمة تفتح أبوابها للمصلين.. الأحد المقبل

هيّأت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، المساجد، حيث سيتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، استعدادًا لفتح 1560 مسجدًا وجامعًا أبوابه لاستقبال المصلين بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع 90 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشارك عديد من المتطوعين في مبادرة «تهيئة المساجد» لدعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في أحياء مكة المكرمة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة، بحسب "العربية".

نفّذت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية -إدارة التطوع البلدي- التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

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