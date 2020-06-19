تعليم نجران يحقق 4 ميداليات

حققت طالبات تعليم نجران 4 ميداليات ذهبية وبرونزية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020 والتي شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة. ‫وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي التهنئة للطالبات ومدارسهن وأولياء أمورهن وللشؤون التعليمية للبنات ولإدارة نشاط الطالبات على جهودهن في هذه المسابقة، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.