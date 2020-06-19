المركز الصيفي الإلكتروني بأم القرى يفتح أبوابه عن بعد

كما يضم المركز عدة مسارات تطويرية كمسار اللغات، والابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والقائد الفعال، واكتشاف الموهبة، وتطوير الذات، والحاسب الآلي والتقنية الرقمية، والتصميم، والإعلامي المؤثر، وأدوات البحث الوظيفي، وحفظ القرآن والحديث، إضافةً لمسار التغذية واللياقة الصحية. يذكر أن المركز الذي يبدأ في الفترة من 29 شوال إلى 3 ذو الحجة من هذا العام شهد خلال أكثر من 20 سنة صقل مواهب العديد من الطاقات الشابة، وأسهم في تسخير طاقاتهم وصقل مواهبهم، وكان نواة انطلاقتهم في تسطير نجاحهم، وقطف ثمار اهتمامهم المبكر بقدراتهم واستثمار أوقاتهم في النافع لهم ولمجتمعهم.
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