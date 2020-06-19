المركز الصيفي الإلكتروني بأم القرى يفتح أبوابه عن بعد

دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى طلابها وطالباتها للالتحاق بالمركز الصيفي الإلكتروني "عن بعد"، لخلق بيئة ترفيهية تدعم مواهبهم، وتمنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم المختلفة. وأوضح عميد شؤون الطلاب د.عمر سنبل أن المركز يهدف لتوفير مساحة من الرفاهية للطلبة يستطيعون من خلالها الاستمتاع بهواياتهم مع أقرانهم، وتنمية مواهبهم، ومواكبة تطلعهم لكل ماهو جديد، تحت إشراف مختصين في المجالات التي يرغبونها.

كما يضم المركز عدة مسارات تطويرية كمسار اللغات، والابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والقائد الفعال، واكتشاف الموهبة، وتطوير الذات، والحاسب الآلي والتقنية الرقمية، والتصميم، والإعلامي المؤثر، وأدوات البحث الوظيفي، وحفظ القرآن والحديث، إضافةً لمسار التغذية واللياقة الصحية. يذكر أن المركز الذي يبدأ في الفترة من 29 شوال إلى 3 ذو الحجة من هذا العام شهد خلال أكثر من 20 سنة صقل مواهب العديد من الطاقات الشابة، وأسهم في تسخير طاقاتهم وصقل مواهبهم، وكان نواة انطلاقتهم في تسطير نجاحهم، وقطف ثمار اهتمامهم المبكر بقدراتهم واستثمار أوقاتهم في النافع لهم ولمجتمعهم.