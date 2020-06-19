السعودية اليوم / 350 ميدالية تتوج تعليم الرياض بطلاً لمسابقة الكانجارو للرياضيات



الرياض 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الكانجارو للرياضيات التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) وذلك بحصدها لـ 352 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي هذا الفوز للطلاب والطالبات الفائزين ، مؤكدا أنهم فخر الرياض ، متمنيا لهم التوفيق وأن يكون هذا التفوق دافعا لزملائهم ممن لم يشارك في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلا والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات .

وحقق طلاب وطالبات تعليم الرياض 352 ميدالية منها 70 ميدالية ذهبية ، و107 ميداليات فضية ، و175 ميدالية برونزية .

الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) بين طلاب وطالبات المملكة من في مختلف المراحل وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات

// انتهى //

16:54ت م

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الرياض 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الكانجارو للرياضيات التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) وذلك بحصدها لـ 352 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي هذا الفوز للطلاب والطالبات الفائزين ، مؤكدا أنهم فخر الرياض ، متمنيا لهم التوفيق وأن يكون هذا التفوق دافعا لزملائهم ممن لم يشارك في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلا والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات .وحقق طلاب وطالبات تعليم الرياض 352 ميدالية منها 70 ميدالية ذهبية ، و107 ميداليات فضية ، و175 ميدالية برونزية .الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) بين طلاب وطالبات المملكة من في مختلف المراحل وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام .// انتهى //16:54ت م0097

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