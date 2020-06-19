السعودية اليوم / لبنان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجّلت لبنان اليوم، 15 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1643 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 952 حالة.

// انتهى //

16:23ت م

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بيروت 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجّلت لبنان اليوم، 15 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس " كورونا " المستجد، 10 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و 5 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1510 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1643 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 952 حالة.// انتهى //16:23ت م0089

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