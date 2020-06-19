السعودية اليوم / نجاح جراحة متقدمة لاستئصال ورم في المخ لمريضة بمستشفى الملك فهد بالباحة



الرياض 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الباحة ضمن مبادرة التوأمة بين مستشفى الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي في إجراء عملية جراحية متقدمة لاستئصال ورم كبير في المخ لمريضة .

واستغرقت العملية للمريضة المنومة بمستشفى الأمير مشاري ست ساعات متواصلة ، بمشاركة قسم التخدير وفريق التمريض.

وتتمتع المريضة التي تقدم لها الرعاية في بقسم العناية المركزة بصحة جيدة وفي وعي كامل .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها صحة الباحة لتحقيق أحد أهدافها في تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات وتبادل الخبرات بين مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فهد المرجعي بالمنطقة.

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16:21ت م

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