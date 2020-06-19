السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُطهر وتعقم 980 موقعاً في الدمام



الدمام 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ 980 موقعاً في مدينة الدمام، باستخدام 178753 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 477 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما رفعت الأمانة 7892 طناً من النفايات، وأزالت 4482 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظاً على السلامة العامة ، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى//

15:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.