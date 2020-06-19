السعودية اليوم / فريق التطوع يقيم نقاط فرز لـ 23 جامع بمنطقة الرياض



الرياض 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض اليوم ،نقاط فرز وفحص أوليه لأكثر 23 جامع داخل مدنية الرياض وخارجها، وذلك لفرز المصلين لصلاة الجمعة.

ونفذ فريق التطوع المبادرة من خلال أكثر من 50 متطوع حيث تم توزيع متطوعين للجوامع خارج مدنية الرياض والذي يبلغ عددها 18جامع، فيم تم توزيع3-4 متطوعين للجوامع داخل مدنية الرياض والذي يبلغ عددها خمس جوامع، ويقوم المتطوعين بفرز المصلين قبل دخول المسجد والتأكد من درجات حراتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي، حيث تعد هذه المبادرة للتأكيد على دور الهيئة المجتمعي من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها.

وقد تم تغطية الجوامع الأكبر والتي تستوعب عدد مصلين اكثر في مدينة الرياض وهي جامع الملك خالد والراجحي والبواردي وجامع الأخضر وسليمان الراجحي،فيما تم تغطية اغلب محافظات منطقة الرياض في هذه المبادرة ومن ضمنها محافظه ثادق ورماح والدوادمي والمجمعة والافلاج والارطاوية، إضافة للقرى والمدن التابعة لهذه المحافظات .

// انتهى //

15:50ت م

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