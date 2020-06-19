اجتماعي / جمعية السلام للإغاثة والطوارئ تواصل مبادرة إيصال الأدوية للمنازل بجدة



جدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

واصلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ مبادراتها لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين بالمنازل بمحافظة جدة ضمن حملة "نوصلها لك" في ظل المساهمة لدعم المجهودات الاحترازية للحد من تفشي

وتنفذ حملة "نوصلها لك" بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع عدد من القطاعات الحكومية وبمشاركة المتطوعين والمهتمين بالعمل الاجتماعي ، وتشمل نشاطاتها مختلف محافظات ومناطق المملكة ، حيث يتم حفظ الأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة صحية لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة .

كما يحرص فريق الحملة على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية ، أثناء عملية التوصيل للمستفيد ، حيث يتم التأكد من عنوانه والوصفة العلاجية بصورة دقيقة ، إلى جانب تقسيم الفريق حسب الأحياء والمحافظات بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد .

// انتهى //

15:27ت م

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جدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصلت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ مبادراتها لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين بالمنازل بمحافظة جدة ضمن حملة "نوصلها لك" في ظل المساهمة لدعم المجهودات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك بالتعاون مع الرعاية المنزلية بعدة مستشفيات بالمحافظة .وتنفذ حملة "نوصلها لك" بإشراف فني وشراكة مجتمعية مع عدد من القطاعات الحكومية وبمشاركة المتطوعين والمهتمين بالعمل الاجتماعي ، وتشمل نشاطاتها مختلف محافظات ومناطق المملكة ، حيث يتم حفظ الأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة صحية لا تتأثر بالحرارة عن طريق صناديق حافظة للبرودة .كما يحرص فريق الحملة على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية ، أثناء عملية التوصيل للمستفيد ، حيث يتم التأكد من عنوانه والوصفة العلاجية بصورة دقيقة ، إلى جانب تقسيم الفريق حسب الأحياء والمحافظات بحيث يتم توصيل ما لا يقل عن 300 وصفة طبية في اليوم الواحد .// انتهى //15:27ت م0077

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