شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تطلق خدمة الموعد الإلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المشرف العام التنفيذي على الفروع ياسر البابطين، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة الاجتماعية.
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