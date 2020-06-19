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الصحة: تأخير الكشف عند ظهور الأعراض تسبب في ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
استحوذت أربع مدن سعودية، الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020، على نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعلنة؛ حيث شهدت الرياض 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما يعتبر انخفاضًا ملحوظًا في معدل الحالات الجديدة مقارنة بالفترة الماضية.
وشددت الوزارة، في بيانها اليومي، على أنَّ تأخير الذهاب للكشف على كورونا عند ظهور الأعراض، كان سببًا في تطور الحالة، ودخولها للعناية المركزة، مشيرة إلى أنَّ “عيادات تطمن تعمل على مدار الساعة”، داعية إلى سرعة اللجوء إليها.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة، من بينها 384 حالة في جدة، و305 حالات في مكة المكرمة، والهفوف 430.
وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19 في المملكة 95764حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة، كاشفة عن تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 4301 حالة إصابة جديدة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 150 ألفًا.
وارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة، بمعدل 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.
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