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47 حالة إصابة جديدة بكورونا في حائل
متابعات الخليج 365 ـ عارف السويدي ـ حائل:
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة، بينما تم رصد حالة واحدة في أربع محافظات، هي: الحائط والشنان وبقعاء وموقق، وحالتين في محافظة الغزالة وثلاث حالات في محافظة الشملي غرب حائل.
وشهدت المنطقه حالات التعافي اليومية بواقع 25 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 440 حالة. وإجمالي الوفيات حالتين اثنين، بينما لازال إجمالي الحالات النشطة 227 حالة، وإجمالي الحالات المصابة 669 حالة.
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