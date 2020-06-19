47 حالة إصابة جديدة بكورونا في حائل

2020-06-19

متابعات الخليج 365 ـ عارف السويدي ـ حائل:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

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وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة، بينما تم رصد حالة واحدة في أربع محافظات، هي: الحائط والشنان وبقعاء وموقق، وحالتين في محافظة الغزالة وثلاث حالات في محافظة الشملي غرب حائل.

وشهدت المنطقه حالات التعافي اليومية بواقع 25 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 440 حالة. ‏وإجمالي الوفيات حالتين اثنين، ‏بينما لازال إجمالي الحالات النشطة 227 حالة، ‏وإجمالي الحالات المصابة 669 حالة.

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