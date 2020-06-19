الموارد البشرية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

2020-06-19

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة الموعد الإلكتروني، التي تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها بذلك تهدف إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة ترضي العملاء والمستفيدين بتوفير الجهد والوقت وتضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

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وأشار المشرف العام التنفيذي على الفروع الأستاذ ياسر البابطين، إلى أن “إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين”.

وبين أنه “يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة الاجتماعية”.

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