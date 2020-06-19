الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: موجة كورونا الثانية في الخريف

2020-06-19

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

بعد مخاوف في بلدان عدة تراجعت لديها وتيرة إصابات فيروس كورونا ثم ارتفعت مجددًا، حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية محتملة من الوباء، وحددت موعدها المرجح.

وحسب تصريحات المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ، فإن الموجة الثانية من كورونا يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وقال كلوغ، في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020: “رغم أن الموجة الثانية ليست حتمية، فإن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض”.

وأضاف أنه “من الممكن” أن يكون لفصل الخريف تأثير سلبي على ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، بنفس الذروة التي تصل إليها حالات الإنفلونزا الموسمية عند نهاية العام.

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وأوضح أنّه “من المحتمل عند بدء فصل الخريف ومع انتشار الإنفلونزا الموسمية، أن يكون هناك تأثير موسمي على فيروس كورونا. لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من أننا سنشهد موجة ثانية”.

ونوه كلوج إلى أن اتباع قواعد الإغلاق والإجراءات الوقائية في المجتمعات ساهمت بشكل حاسم في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف حيث يكون الناس أكثر ميلا للتجمعات.

ودعا المسؤول الصحي البارز إلى دق “ناقوس الخطر”، حيث إن وباء “كوفيد 19” لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، مردفا: “لا تزال العديد من الدول تواجه زيادة في أعداد الإصابات، مثل مقدونيا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان”.

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