جامع في تبوك بلا أعمدة يحتوي على أكبر قبة بالشرق الأوسط.. يشهد إقامة أول صلاة جمعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 03:14 مساءً - ‏16 دقيقة مضت أخبار السعودية 28 زيارة

يشهد أكبر جامع بمدينة تبوك اليوم الجمعة إقامة أول صلاة جمعة به، وذلك بعد اكتمال إنشائه في جامعة تبوك، حيث يحتوي على أكبر قبة بالشرق الأوسط يبلغ طول قطرها 90 متراً.

وتم بناء المسجد وفق تصميم هندسي متميز لا يحتوي على أعمدة بالداخل؛ وتبلغ مساحته الإجمالية 7100 متر مربع، ويتسع لنحو 3450 مصليًا.

ويحتوي الجامع على مئذنتين بجانبيه بارتفاع 50 متراً، وتم تجليد سقف الجامع من الداخل بالفسيفساء بمساحة 5887 متراً، وتجليد الحوائط والأرضيات بالجرانيت والرخام.

وتبلغ مساحة الساحات الخارجية للجامع أكثر من 30 ألف متر مربع، تحتوي على 380 موقفاً للسيارات.

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