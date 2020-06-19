السعودية .. تسجيل 45 وفاة و4301 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 1849حالة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 03:14 مساءً - ‏28 دقيقة مضت أخبار السعودية 46 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل و4301 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 150292 حالة.

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وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 1184 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1849 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 95764 حالة، لافتة إلى أن هناك 53344 حالة نشطة حالياً، من بينها 1941 حالة حرجة.