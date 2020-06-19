بـ 556 وحدة.. “سكني” يطلق مشروع “تاج المصيف” في الطائف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 03:14 مساءً - ‏59 دقيقة مضت أخبار السعودية 33 زيارة

أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق مشروع سكني جديد يضم 556 وحدة سكنية في محافظة الطائف.

وأوضح أن المشروع (تاج المصيف) تحت الإنشاء، وهو أحد مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتميز بقربه من الخدمات الحيوية.

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وأضاف البرنامج أن المشروع يبعد ربع ساعة عن المطار وعشر دقائق عن مستشفى الملك سلمان الجديد وعن جامعة الطائف، كما أنه يتوسط أهم معالم المحافظة.

وأفاد بأن المشروع يضم ثلاثة نماذج عمرانية حديثة، ومواقع مخصصة للمدارس والحدائق والمرافق الصحية والمجمعات التجارية.