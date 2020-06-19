محمد بن مسعود - الدمام - 19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 03:47 PM بعد تسجيل 64 حالة جديدة وفق تقرير المتابعة مؤشر حالات مؤشر حالات كورونا الحرجة يرتفع 1941 حالة ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة. Advertisements وبلغ معدل الارتفاع 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا . الكلمات المفتاحية ، مؤشر حالات كورونا الحرجة يرتفع 1941 حالة ،

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