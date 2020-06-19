محمد بن مسعود - الدمام - يقوم باستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال "الغامدي": تم القبض على المتهم وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية 19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 03:11 PM يقوم باستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة Advertisements شرطة مكة تقبض على مستدرج القاصرات شرطة مكة تقبض على مستدرج القاصرات صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال "الغامدي": تم القبض على المتهم وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة تقبض على مستدرج القاصرات ،

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