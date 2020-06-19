شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة وتطوير سوق الإبل بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

شرعت أمانة منطقة الجوف في عملية الاستفادة من المساحات الغير مستغلة من مساحة العقد الإجمالي في سوق الإبل الواقع شرق مدينة سكاكا .

وتبدأ عمليات التطوير بتجهيز البنية التحتية من الطرق، والمياه، والكهرباء، والمظلات، وتخصيص الحظائر ، وإنشاء بوابات دخول وخروج وكذلك الأسوار الخارجية ، ومن ثَم إزالة الحظائر العشوائية في السوق القديم وإعادة تهيئتها وإنشاء أسواق موازية للسوق القديم من ضمن المساحة الإجمالية للعقد حيث سيتم زيادة عدد الحظائر من 55 إلى 142 حظيرة بالسوق الجديد بمساحة 400م2 للحظيرة الواحدة وفق مواصفات خاصه بالإبل.

وأوضحت أمانة الجوف أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالجانب البيئي للمدينة وسعيها للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من الحظائر العشوائية داخل الكتلة السكانية وبشكل نهائي ووضع حَدًّا لمعاناة سكان المنطقة، وإعادة تهيئة جميع الأسواق العشوائية بالمدينة ، بما يتماشى مع حركة النمو والتطور التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وتقديم خدمات متميزة للجمهور واستقبال المزيد من الزوار والتجار.

وبيّنت أمانة منطقة الجوف بأن أعمال تطوير السوق ستشمل إنشاء مباني لمكاتب للدلالين ومكاتب إدارية لمشرفي الأمانة ومسجد ودورات مياه عامة وساحة بيع تتجاوز 3000 م2 ، من أجل الحفاظ على مستوى النظافة وتوفير البيئة الصحية داخل السوق ، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على حركة ونظامية البيع بالسوق .