شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة نصف طن خضروات وفواكه من الباعة الجائلين في مكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، ويأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد أنه تم مصادرة 509 كغم من الخضروات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 220 كغم بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف 289 كغم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).