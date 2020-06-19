شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. القبض على مستدرج القاصرات واستغلالهن بالتصوير الخادش للحياء والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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