أمطار غزيرة على رجال ألمع ومحايل

2020-06-19

الموطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

شهدت محافظتا رجال ألمع ومحايل أمس أمطارًا غزيرةً سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وأشارت إلى أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية، ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني “راجين للجميع السلامة الدائمة”.

Advertisements

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









