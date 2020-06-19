خلال أسبوع .. إغلاق 5 محلات ومصادرة منتجات غير صالحة للاستهلاك برجال ألمع

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة، خلال هذا الأسبوع، عدداً من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة حيث أسفرت هذه الجولات عن ضبط العديد من المخالفات والتي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من قبل البلدية.

وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي آل مصمع، أنَّ هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي، والتي تهدف إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية وكذلك التأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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وبيّن آل مصمع، أن صحة البيئة بالبلدية قد قامت خلال أسبوع بعدد من الجولات التنفتيشية والتي بلغت 62 جولة، حيث أسفرت عن ضبط 14 مخالفة وإغلاق 5 محلات وتوجيه الإنذار لـ26 آخرين بالإضافة إلى مصادرة 23 كيلوجرام و13 لتراً من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

واختتم آل مصمع، بالتأكيد على أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية وأنها كذلك لن تتهاون في إنزال العقوبة على كل مخالف أو مستهتر بصحة المستهلك، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

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