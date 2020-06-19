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مستدرج القاصرات بمشاهد خادشة في قبضة شرطة منطقة مكة

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2020-06-19

مستدرج القاصرات بمشاهد خادشة في قبضة شرطة منطقة مكة

متابعات الخليج 365 ـ مكة المكرمة:

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، بمستدرج القاصرات، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات القبض عليه، بعدما نشر العديد من المشاهد الخادشة للحياء، مستغلاً الفتيات الصغيرات.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء، ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكّد الغامدي أنّه “تم القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة”.

 



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