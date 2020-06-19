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223 مخالفة للاشتراطات الصحية في المنطقة الشرقية

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2020-06-19

223 مخالفة للاشتراطات الصحية في المنطقة الشرقية

متابعات الخليج 365 ـ الدمام

رصدت أمانة المنطقة الشرقية 223 مخالفة للاشتراطات الصحية، وتكدس للعمالة في عدد من الأسواق والمراكز التجارية.

وأوضحت الأمانة، عقب جولاتها التي تم تنفيذها الخميس، في بيان أصدرته الجمعة 19 حزيران/يونيو، أنَّ المخالفات تشمل أيضًا: مزاولة أنشطة مستثناة.

وأشارت إلى أنَّ ذلك تم خلال 870 جولة رقابية صحية نفذتها الفرق الرقابية بالأمانة، و14 جولة مشتركة مع عدد من الجهات.

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وبيّنت أنّه “تابعت الأمانة خلال جولاتها تطبيق مختلف الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات الخاصة بالتدابير والاحترازات في الأسواق والمراكز التجارية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة من أجل بيئة صحية وآمنة”.

 

 



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