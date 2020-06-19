تنبيه لأهالي الباحة: أمطار ورياح حتى السابعة

2020-06-19

متابعات الخليج 365 ـ الباحة:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجمعة 19 حزيران/يونيو 2020، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنَّ الحالة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أنَّ “الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً”.

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وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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