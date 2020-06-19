بعدما دعت فتاة لمقاطعته في مقطع متداول.. تفاعل واسع مع “بائع آيسكريم” في أبها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 02:15 مساءً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة توصي مرتادي ممشى الضباب في مدينة أبها في منطقة عسير بمقاطعة عربة لبيع الآيسكريم.

وأطلقت الفتاة أوصافاً سيئة على الآيسكريم الذي يباع في العربة التي تعود ملكيتها لشاب سعودي، كما صورت السيارة أثناء وقوفها عند الممشى.

وعلى إثر ذلك، صعَد على موقع “تويتر” وسمٌ بعنوان “بائع آيسكريم أبها”، استنكر فيه مغردون تصرف الفتاة، وتداعوا إلى دعم بائع الآيسكريم بالشراء منه والترويج لمنتجاته.

وقال صاحب العربة الشاب صالح العسيري – في مداخلة هاتفية لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” – إنه لا يعرف الفتاة، وفوجئ بمتابعيه يرسلون له المقطع الذي صوّرته ويرفقون معه تعليقات إيجابية، مقدماً شكره لكل من دعمه من رواد مواقع التواصل والمشاهير.

وأبدى العسيري إعجابه بتضامن المجتمع معه ووقوفهم ضد تصرف الفتاة، مؤكداً أنه في البداية تضايق من تصرفها؛ لكن التفاعل الإيجابي أنساه ما حدث، وقرر اليوم أن يقدم الآيسكريم مجاناً لمتابعيه وزبائن عربته.