حشود للمصلين بالجامع الكبير بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 02:15 مساءً - ‏22 دقيقة مضت أخبار السعودية 31 زيارة

انتشرت صورة نادرة تكشف حشود المصلين أمام الجامع الكبير في العاصمة السعودية الرياض قبل 90 عاما.

وبحسب ما تم تداوله كشفت صورة تاريخية نادرة عن لقطة عظيمة لجموع المصلين بعد تأدية صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالرياض سنة 1351هـ الموافقة لسنة 1931 م .

Advertisements

وتظهر الصورة الحشود الكبيرة في ساحة قصر الحكم والذين أتوا من كل النواحي للصلاة بالجامع الكبير .

وجددت الصورة شجون المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ، متوجهين إلى الله بالدعاء برفع الوباء والبلاء وعودة المصلين لجميع المساجد.

