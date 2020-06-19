صورة مؤثرة لملك السعودية على كرسي متحر ك.. لن تتخيل السبب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 02:15 مساءً -

انتشرت صورة نادرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي تظهر الملك عبد العزيز آل سعود، وهو يجلس على كرسي متحرك.

الصور النادرة قام بنشرها حساب تاريخ آل سعود، وهو حساب معني بتوثيق تاريخ آل سعود، حيث نشر الصورة وعلق عليها بالقول :” الملك عبدالعزيز كانت لديه إصابة رصاصة سابقة في إحدى ركبتيه كانت تسبب له ألما كبيرا”.

وأضاف أنه غير ذلك إصابته بمرض التهاب المفاصل المزمن وجميع هذه العوامل تسببت في آلام القدمين والمفاصل وتورمها وكانت سبب في تقيد حركته بشكل كبير وجعلته يستخدم الكرسي المتحرك.

جاء هذا في رد الحساب على أحد رواد تويتر، والذي تساءل قائلا : ” لماذا الملك عبدالعزيز رحمه الله على كرسي متحرك .. هل كان مصابا؟”.

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وتفاعل رواد تويتر مع صورة الملك المؤسس، حيث علق أحدهم : ” الله يجعل له في كل خطوة مشاها أجر ممتد ليوم القيامه جزاه الله خير وغفر له أن جمع شمل الجزيرة ووحدها وبدّد عنها الشرك والظلم والظلام”.

وعلق آخر :” الله يرحمه ويغفر له يامل الجنة يا ابو تركي الرجل العظيم الذي أسس البلاد العظيمة رحمك الله وغفرك لك وحفظ الله خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين الامير المجدد”.