، موريتانيا تكثّف جهودها لإجراء فحوصات "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسعى للتوازن بين تخفيف القيود واحترام المتطلبات الصحية

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قرارات تقضي بتكثيف فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الولايات الداخلية لبلاده، والمبادرة باتخاذ التدابير الخاصة بتسيير الجائحة على مستوى المدن الداخلية.

ودعا "ولد الغزواني"، في بيان صادر بعد اجتماع للحكومة، إلى ضرورة القيام بتقييم جديد واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم صحة المواطنين ومصالحهم، بعد اكتمال وضع التدابير المذكورة؛ مشددًا على أهمية مراعاة التوازن بين تخفيف القيود المفروضة واحترام المتطلبات الصحية.

يُذكر أن موريتانيا سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد في 14 محافظة باستثناء محافظة تكانت؛ حيث بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 2424، بينها 550 حالة شفاء، و97 حالة وفاة.موريتانيا فيروس كورونا الجديد