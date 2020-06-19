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الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد المتعافين يرتفع إلى 30190

سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 02:25 PM

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إجمالي عدد المتعافين يرتفع إلى 30190

الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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، الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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