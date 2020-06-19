، الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد المتعافين يرتفع إلى 30190

سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد