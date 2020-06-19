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سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 02:25 PM
إجمالي عدد المتعافين يرتفع إلى 30190الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا
سجلت الكويت، اليوم، 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، الكويت تعلن شفاء 678 حالة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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