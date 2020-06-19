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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.
وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-19
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.
وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:47 PM
ارتفاع أعداد المتماثلين للشفاء إلى 13974 حالة حتى الآن
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 368 لعُمانيين و484 لغير عُمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27 ألفًا و670 حالة.
وأضافت الوزارة، أن السلطنة سجلت ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 125 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 13 ألفًا و974 حالة حتى الآن.
، سلطنة عُمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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