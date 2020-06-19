محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.اليابان فيروس كورونا الجديد اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-19 سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. Advertisements 19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:36 PM ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. ، اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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